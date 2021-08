Traditional Irish and folk musik with: The Potbelly folk Band (corona Edition) Direckt aus Irland!!!

Am Mittwoch-18-August...Ab 20:00..

Parkplatz Party mit The Potbelly folk band and Friends!!!

Eintritt frei/hut konzert ( geht direkt ans band)

Reservierung erforderlich!!! unter: 02851-1359.

Bringen sie bitte eine negative Corona Test mit, Danke!..

Guinness/Kilkenny und eine kleine Abend karte wird auch angeboten...

Restaurant Cafe Rheinterrassen

Wasserstraße 2

46459 Rees

Deutschland

Tel: +49 2851 1359

www.rheinterrassen-rees.de