Mit einer kurzen Gedenkzeremonie im kleinen Rahmen gedachten jetzt die Luftwaffe und die Stadt Kalkar dem Namenspatron der Kaserne auf dem Beginenberg, Friedrich-Wilhelm von-Seydlitz.

Am 3. Februar 1721 wurde der große Kavallerist der preußischen Armee in Kalkar geboren. Schon damals war Kalkar Garnison – der Vater von Friedrich-Wilhelm von-Seydlitz war seinerzeit als Offizier am Niederrhein stationiert.

Denkmal nicht mehr auf dem Markt

Auch wenn das prägnante Denkmal des Kavalleristen heute nicht mehr an der Gerichtslinde auf dem historischen Marktplatz Kalkar steht – dieses war während des Zweiten Weltkrieges zerstört worden – so finden sich bis heute noch zahlreiche Spuren des preußischen Generals in Kalkar. So gibt es zum Beispiel den Reit- und Fahrverein „von-Seydlitz Kalkar“. Vor fast 29 Jahren, am 1. April 1992 wurde die bis dahin namenlose Kaserne an der Römerstraße in von-Seydlitz-Kaserne benannt. Auch der Marsch des Zentrum Luftoperationen, der „Zorndorfer Marsch“, erinnert an einen der großen militärischen Erfolge des Kavalleristen.

Gemeinsames Gedenken

Mit der Niederlegung eines Blumengestecks an der Hauptzufahrt der Kaserne gedachte der Standortälteste Kalkar-Uedem, Generalmajor Michael Hogrebe in Anwesenheit der Kalkarer Bürgermeisterin, Dr. Britta Schulz, und des Kommandeur Zentrum Luftoperationen, Generalleutnant Klaus Habersetzer, des Geburtstages. „Der Name von-Seydlitz ist ein fester Bestandteil der Traditionspflege der Bundeswehr am Standort Kalkar“, so Generalmajor Hogrebe. Diese gemeinsame Zeremonie unterstreiche das langjährige gute Verhältnis zwischen dem Standort und der Garnisonstadt Kalkar.