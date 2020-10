Herzlichen Glückwunsch an Christina und Bernd Böhne,

den beiden ist etwas gelungen, was es in Kamen schon lange nicht mehr gab.

Unter Einhaltung der Corona Bestimmungen war auch die Veranstaltung am Sonntag wieder einsame Spitze.

Nach Murzarella, Ingo Oschmann, Bruno „Günna“ Knust, Lucas Rieger Duo, Literaturlesung & Berndman & Robin / PianoVocal Project, Werner Hansch und Dietrich Schulze-Marmeling und vielen weiteren war der krönende Abschluss dieser Programmreihe der Auftritt von Matze Knop.

Von der ersten bis zur letzten Minute nur High Lights. Wir Besucher kamen aus dem Lachen nicht mehr heraus.

Wir freuen uns schon auf die nächsten Veranstaltungen im Minigolfpark.

Das Programm für die nächsten Wochen steht und bietet wieder tolle Sachen.