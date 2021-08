Kamen. Aufgrund von Arbeiten an der Kanalisation muss die Elsa-Brandström-Straße ab Montag, 30. August, in Höhe des Hauses Nummer 11 gesperrt werden. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 3. September an. Eine entsprechende Umleitung ist ausgeschildert. Um besondere Vorsicht bittet die Stadt Kamen die Verkehrsteilnehmer im Bereich der Hammer Straße: Hier ist zwischen den Einmündungen zum Goldbach und zur Kastanienallee wegen der Verlegung von Glasfaseranschlüssen eine der drei Fahrspuren bis voraussichtlich Ende der Woche nicht nutzbar.