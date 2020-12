In der Nacht von Freitag, 4., auf Samstag, 5. Dezember, wird auf der Autobahn A2 in der Anschlussstelle Kamen/Bergkamen in Fahrtrichtung Oberhausen die Ausfahrt gesperrt. Das teilt Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Hamm mit. Die Sperrung dauert von 20 Uhr abends bis 5 Uhr morgens. Der Grund ist die Beseitigung von Fahrbahnschäden. Eine Umleitung wird eingerichtet, Rettungsfahrzeuge im Einsatz können die Baustelle passieren.