Ab Mittwoch, 6. April, und für die Dauer von 14 Tagen angekündigt, wird die Straße Siegeroth in Kamen voll gesperrt. In Höhe der Hausnummer 6 wird die abgesackte Pflasterung der Fahrbahn erneuert und sorgt so für die Sperrung.

Diese Baumaßnahme führt zu einer Vollsperrung der Durchfahrt im Siegeroth, so dass auch die dort verkehrenden VKU-Buslinien umgeleitet werden müssen.

Auf der ausgewiesenen Umleitungsstrecke durch die Feuerbachstraße werden in dieser Zeit einseitig Halteverbotszonen eingerichtet, um für die Busse der VKU ein reibungsloses Durchkommen zu ermöglichen.

Die Anwohner der betroffenen Straßen werden zuvor vom verantwortlichen Bauleiter über die Einschränkungen informiert und eine entsprechende Umleitungsempfehlung wird ausgeschildert.