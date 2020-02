Ein 17-jähriger Jugendlicher aus Kamp-Lintfort befand sich am Sonntag, 2. Februar, gegen 1.30 Uhr auf dem Weg nach Hause. An der Moerser Straße in Kamp-Lintfort traf er auf vier Unbekannte, die ihn aufforderten, sein Handy und Wertgegenstände auszuhändigen. Als der 17-Jährige die Herausgabe verweigerte und sich in Richtung Prinzenplatz entfernte, folgte ihm das Quartett. Einer der Unbekannten schlug ihn gegen den Kopf, eine weiterer Täter griff ihn auf dem Boden liegend an. Er verteidigte sich durch Tritte, woraufhin sich die Personen in Richtung der nahegelegenen Unterführung entfernten. Die Täter machten keine Beute. Der Hauptangreifer, der ihm die Tritte am Boden zufügte, soll eine Glatze gehabt haben, ein weiterer soll etwa 1,75 Meter groß und untersetzt gewesen sein. Bekleidet war er mit einem roten Sweatshirt. Die beiden anderen Täter können nicht beschrieben werden. Alle sollen 25 bis 30 Jahre alt gewesen sein. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort unter Telefon 02842/9340.