Rock-History Buckle Up



Ausnahmsweise findet der Abschluss des Kultursommers in Kamp-Lintfort an einem Sonntag statt: "Das Beste aus der Geschichte der Rockmusik – frisch aufbereitet!", heißt es am 16. August um 19 Uhr im Stephanswäldchen.

Classic Rock aus fünfzig Jahren

Die Band Buckle Up steht seit 2004 auf der Bühne und spielt "Classic Rock" aus den Siebzigern bis in die heutige Zeit. Manchmal nehmen die Bandmitglieder, Bettina Puschmann/Gesang, Christoph Müllmann/Keyboards, Gunter Reichwein/Gitarre, Oliver Goepfert/Drums, Peter Muthmann/Bass, Peter Roschat/Gesang, auch interessante Stücke jenseits des Rock mit ins Programm auf.

Immer darauf bedacht, dem Publikum Vorlagen zum Tanzen und Mitsingen geben. Buckle Up spielen auch "Hits" oder solche, die es werden sollen, aus eigener Feder.