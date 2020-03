Balou ist ein imposanter siebenjähriger Rüde, der eine interessante Mischung aus Berner Sennen und Schäferhund ist und eine Schulterhöhe von etwa 60 Zentimetern aufweist.

Wegen einem inoperablen innenliegenden Hoden hat er einen Kastrationschip. Balou hat sein Zuhause verloren, weil es große Probleme gab, als ein Kind in die Familie kam. Viele Jahre war der große Bursche der konkurrenzlose Mittelpunkt, der sehr geliebt, aber nicht konsequent erzogen wurde. Deshalb lässt er sich nicht gern in seine Schranken weisen und knurrt, wenn ihm etwas nicht passt.

Grundsätzlich ist der Rüde ein aufgeschlossener und freundlicher Hund, der für Leckerlis alles tut und die Nähe mit viel Ansprache seiner Menschen genießt. Nun muss er den Verlust seiner Menschen verkraften und wartet traurig auf hundeerfahrene Menschen, die bereit sind, eine Hundeschule mit ihm zu besuchen, damit er in seiner zweiten Lebenshälfte auf gewaltfreie Weise seine Grenzen kennenlernt. Gleichzeitig wird er damit mental ausgelastet, was jedem Hund guttut.

Balou beherrscht alle Grundkommandos, ist mit Artgenossen sozial gut verträglich und kann für eine zumutbare Zeit allein bleiben. Auch kennt er das friedliche Zusammenleben mit Katzen.

Dagegen sollten Kinder aufgrund der negativen Erfahrungen in seiner Vergangenheit nicht im neuen Zuhause leben. Die richtige Mischung aus Zeit, Bindung, menschlicher Zuwendung und zwangsfreier, aber konsequenter Führung können aus Balou einen treu ergebenen Begleiter machen. Kontaktaufnahme zur Tierherberge Kamp-Lintfort ist möglich unter Tel. 02842/9283213.