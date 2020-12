Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

ein schwieriges Jahr 2020 neigt sich dem Ende. Wer hätte im Januar gedacht, dass uns eine weltweite Pandemie bevorsteht, die jeden Einzelnen von uns vor große Herausforderungen stellt?

Dennoch gibt es auch positive Dinge zu berichten: Wir konnten trotz Pandemie dank unseres überzeugenden Hygienekonzeptes die lange geplante Landesgartenschau durchführen. Damit waren wir die einzige Landesgartenschau in ganz Deutschland, die ihre Türen für über 450.000 Besucherinnen und Besucher öffnen konnte. Unsere Erfahrungen aus diesem Jahr gelten nun als Blaupause für die Gartenschauen im nächsten Jahr. Mit der Landesgartenschau konnten wir außerdem erleben, wie es sein wird, wenn die Niederrheinbahn regelmäßig zwischen Kamp-Lintfort und Duisburg verkehrt. Spätestens ab 2026 können wir direkt vom Bahnhof in der Innenstadt über Moers und Duisburg bis nach Bottrop fahren. Wir arbeiten mit Hochdruck daran!

Auch in der Innenstadt ging es voran, der neue Karl-Flügel Platz macht das Rathausquartier zu einem gefragten Wohnumfeld. Die Investoren, die neuen, modernen und bezahlbaren Wohnraum schaffen, wo einst die bunten Riesen standen, können sich vor Anfragen kaum retten. Weitere Bauprojekte wie das Lernhaus an der Europaschule, die Sportanlage auf Kamp und der Umbau des Schirrhofs wurden fertiggestellt.

Auch 2021 wird die Entwicklung der Stadt mit der gleichen Dynamik fortgesetzt. Nach der Landesgartenschau machen wir uns jetzt an die Entwicklung des neuen Stadtquartiers Friedrich-Heinrich. Für ein Drittel der Fläche gibt es bereits konkrete Kaufverhandlungen zwischen der RAG und einem Investor, der dort 460 Wohnungen bauen will. Am Schirrhof werden wir eine Pumptrackanlage für Jung und Alt bauen, die den Zechenpark gemeinsam mit dem Schirrhof, dem Infozentrum, dem Lehrstollen, dem Bergbauspielplatz und dem Kalisto-Tierpark zusätzlich beleben wird. Den touristischen Schwung durch die LaGa wollen wir mit der Bündelung unserer Angebote in der Stadtinformation im Infozentrum Stadt & Bergbau mitnehmen und sobald es wieder möglich ist, mehr Touristen zu uns nach Kamp-Lintfort locken. Nicht zuletzt wollen wir mit unserem Zechenpark, dem westlichen Startpunkt der Route der Industriekultur, auch Teil der Internationalen Gartenausstellung 2027 sein. Ich bin mir sicher, wir können durch unsere zahlreichen, reizvollen Attraktionen als einer der Glanzpunkte am Niederrhein mit den großen Städten des Ruhrgebietes konkurrieren.

Doch bei all den guten Zukunftsperspektiven dürfen wir die Augen vor den Gefahren der Pandemie nicht verschließen, die längst nicht überstanden ist und die wir nur gemeinsam überwinden können. Wie viele andere Unternehmen haben Einzelhandel und Gastronomie in unserer Stadt enorm unter den Einschränkungen zu leiden. Bitte nutzen Sie die Weihnachtszeit in besonderer Weise und kaufen Sie Geschenke vor Ort. Viele Geschäfte bieten derzeit einen telefonischen Bestell- und Abholservice an oder verschenken Sie Gutscheine, wie beispielsweise den Wertgutschein der Werbegemeinschaft. Gönnen Sie sich öfter Mal eine Auszeit vom Kochen und holen sie sich ein leckeres Gericht in den zahlreichen Restaurants in Kamp-Lintfort. Viele Gastronomen bieten auch Weihnachts- und Silvestermenüs an. Zusammen können wir die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie für die Gewerbetreibenden in Kamp-Lintfort ein wenig abmildern.

Und das Allerwichtigste: Schützen Sie sich und andere vor dem tückischen und tödlichen Virus!

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein schönes Weihnachtsfest und einen guten, gesunden Start ins neue Jahr 2021.

Ihr

Christoph Landscheidt, Bürgermeister