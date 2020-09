Eine schnelle Untersuchung der auffällig vielen Nutztierrisse durch den im Kreis Wesel beheimateten Wolf hat die NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser jetzt auf Nachfrage des SPD-Landtagsabgeordneten René Schneider versprochen. Elf Mal hat der Wolf im vergangenen Monat zugeschlagen und dabei mindestens 13 Schafe getötet. Außerdem, so die Betroffenen, habe seine Anwesenheit dazu geführt, dass zuletzt eine Rinderherde sowie ein Pferd von ihren Weiden ausgebrochen waren.

„Diese Häufung von Schadensfällen ist so auffällig, dass wir als SPD-Landtagsfraktion eine aktuelle Viertelstunde im Umweltausschuss beantragt haben, um der Ministerin nochmals deutlich zu machen, wie akut mittlerweile die Situation der Schäfer und Landwirte vor Ort ist“, erklärt René Schneider. Ob eine Entnahme des Wolfes wegen der Häufung der Schadensfälle gerechtfertigt ist, könne man erst nach Abschluss der Untersuchungen durch das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) entscheiden, so Heinen-Esser. „Eine Änderung im Bundesnaturschutzgesetz lässt bei ernsten wirtschaftlichen Schäden den Abschuss zu“, erinnerte der SPD-Landtagsabgeordnete René Schneider in diesem Zusammenhang.

Bislang hatten vor allem Herdenschutzmaßnahmen dabei geholfen, die Zahl der Risse niedrig zu halten. Das Land hat dafür bislang 1,6 Millionen Euro Fördermittel ausbezahlt. „Dieser Topf wird nicht leer“, versprach die Ministerin auf Nachfrage. Im Gegenteil passe man die Förderrichtlinie fortlaufend an, um den Bedürfnissen der Schäfer entgegenzukommen. Ein Erfolg in diesem Zusammenhang ist aus Sicht von Schneider, dass künftig schon kleine Herden ab 40 Tieren gefördert werden sollen. Bislang musste man mindestens 100 Schafe besitzen, um den Kauf beispielsweise von Herdenschutzhunden finanziert zu bekommen. „Nun fehlt noch die finanzielle Unterstützung bei den laufenden Kosten der Schäfer, die immense Summen für die Versorgung ihrer Herdenschutzhunde beispielsweise mit Futter aufbringen müssen“, fordert Schneider von der Landesregierung. Der Umweltpolitiker wird deshalb das Thema auch weiterhin im Landtag begleiten.