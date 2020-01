Die DJK Kamp-Lintfort richtet am kommenden Samstag, 18. Januar, ein Futsal-Turnier für Senioren-Mannschaftenaus. Insgesamt nehmen zwölf Seniorenmannschaften aus dem Fußball Kreis 7 Moers an diesem Turnier teil.

Der Anpfiff erfolgtum 10 Uhr in der „Glückauf-Sporthalle 1I“ am Schulzentrum, Moerser Straße In 2 Gruppen zu je sechs Mannschaften werden die Gruppensieger, nach dem Modus Jeder gegen Jeden, ermittelt. Die beiden ersten Mannschaften jeder Gruppe erreichen die Endrunde und ermitteln in Überkreuzspielen die Teilnehmer der Endspiele.

Die Spieldauer für alle Spiele beträgt jeweils 10 Minuten. Die Siegerehrung ist für 17 Uhr vorgesehen.

Während des Turniers bieten die DJK-ler Speisen und Getränke an.