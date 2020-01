Es war "erst" der zweite schwere Verkehrsunfall auf dem Europaradweg: Beim Überqueren des Frasselter Weges in Kranenburg wurde ein 14-jähriger Schüler bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am Mittwoch schwer verletzt.

Eigentlich dürfte ein solcher Unfall nicht passieren, wenn sich die Nutzer des Europaradweges an die Verkehrsregeln halten. Ein Stopschild signalisiert allen Fahrradfahrern an dieser Stelle: Halt! Stop! Anhalten!

Aus gutem Grund: Fahrradfahrer haben keine "Knautschzone". Pedelec- und Fahrradfahrer müssen, im Gegensatz zu Motorradfahrern, keinen Fahrradhelm oder andere Schutzkleidung tragen.

Gleich neben dem Europaradweg verläuft die Draisinenstrecke. Wer mit der Draisine den Frasselter Weg überqueren will, steht erst einmal vor einer geschlossenen Schranke und wenige Meter weiter vor einem Stopschild. Hier haben die Verantwortlichen also ein Höchstmaß an Sicherheit eingebaut, damit es nicht zu Unfällen kommt.

Am Frasselter Weg sollte für die (unvernünftigen) Radfahrer schnellstens eine Ampelanlage installiert werden. Jeder Unfall ist einer zuviel. Spalte Eins