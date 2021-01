Die Ausbauarbeiten im zweiten und dritten Obergeschoss des Behandlungszentrums für Psychiatrie und Psychotherapie der LVR-Klinik Langenfeld auf dem Gelände des Klinikums Leverkusen sind weitestgehend abgeschlossen.



Von dem Baufortschritt - zurzeit werden die Beleuchtungskörper, Schalter und Steckdosen montiert sowie Malerarbeiten und der Einbau der Türen durchgeführt - machten sich nun der Klinikvorstand gemeinsam mit der verantwortlichen Architektin ein Bild vor Ort und waren sehr zufrieden mit den voranschreitenden Baumaßnahmen.

Einheit mit 30 Betten

Die stationäre Einheit mit 30 Betten sowie einer Akut-Tagesklinik mit 30 Plätzen und angeschlossener Ambulanz wird voraussichtlich im dritten Quartal dieses Jahres in Betrieb gehen. Die stationäre und teilstationäre Behandlung steht all jenen zur Verfügung, bei denen eine ambulante Behandlung von seelischen Krisen, Depressionen, Angsterkrankungen und weiteren psychischen Krankheitsbildern nicht ausreicht. Eine moderne Ausstattung und helle, lichtdurchflutete Räume fördern den Genesungsprozess. Rund 10,8 Millionen Euro investiert der Landschaftsverband Rheinland (LVR) in das Projekt.