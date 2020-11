Es ist wohl die erste Adventszeit seit 40 Jahren in Langenfeld ohne Aufführungen der Blinklichter im Schauplatz.

Vor den Sommerferien hatte der Vorstand des Fördervereins bereits die Entscheidung treffen müssen. Mit 49 Kindern und Jugendlichen bei Proben und in den Garderoben sind die Hygienemaßnahmen nicht einzuhalten. Von daher hatte der Förderverein mit Hilfe einer Spende von den Lady–Lions Langenfeld schnell eine Alternative gefunden.

Aufnahme und Schnitt Michael Stappers

Ehemalige Inszenierungen des Langenfelder Kinder- und Jugendtheaters sollten jeden Sonntag im Advent im Rex-Kino gezeigt werden. Seit 2016 konnten die Blinklichter Michael Stappers für Aufnahme und Schnitt gewinnen. Der gebürtige Langenfelder ist Filmer aus Leidenschaft. Seit vielen Jahrzehnten filmt und schneidet der gelernte Elektrotechniker Filme. Über die Jahre hat er sich ein erstaunliches Equipement und Know-How angeeignet. Mittlerweile hat er die Blinklichter viermal im Schauplatz aufgenommen. Dabei nutzt er mehrere Kameras und schneidet das Material spannend zusammen, so dass in den Nahaufnahmen oft besondere Details sichtbar werden, die der Zuschauer im Theater gar nicht wahrnimmt.

Geplante Filme

Mit „Die Elfe, die vom Himmel fiel“ von 2016 sollte die Reihe am 6. Dezember starten. Doch dann kam für den November der Lockdown light, was den Förderverein der Blinklichter veranlasste die Termine am 6. und 13. Dezember im Rex vorsorglich zu streichen. Sollten Kinobesuche noch im Dezember wieder möglich sein, sind am 19. Dezember, um 11 Uhr „Mein Freund Wondruschka“ von 2018 und am 20. Dezember „Die Wiese an der morschen Eiche“ von 2019 zu sehen.

Unterstützung der Lady Lions

Es ist aber zu befürchten, dass der Lockdown auch noch weiter gehen wird. „Einen kleinen Trost gibt es“, verrät Elisabeth Schafheutle, die Geschäftsführerin des Fördervereins. „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir werden die Filme im Rex zeigen, schließlich sind wir dafür auch großzügig von den Lady Lions unterstützt worden, um die Kinomiete tragen zu können.“