Im Oktober des vergangenen Jahres hat der Vorsitzende der AWO Langenfeld eine traumhafte Wanderreise in Nepal unternommen. Während viele Wanderer die Herausforderung der eisigen Basiscamps der höchsten Berge der Welt suchen, lernte Klaus Kaselofsky bei seiner Trekking-Tour die Bergwelt westlich der Annapurna-Kette kennen.

Die Strecke führt die Wandergruppe von Siedlung zu Siedlung durch grünes Bergland auf gemäßigter Höhe bis 3.200 Meter. Sie begegnen Muli-Karawanen, erleben Handwerker bei ihrer Arbeit und Dorfbewohner in ihrer Alltagsumgebung, durchstreifen urwüchsige Zonen, überqueren auf Hängebrücken tiefe Täler und sind täglich begeistert vom spektakulären Anblick des Himalayas.

Vor und nach der Wanderung lernen sie in Kathmandu und Pokhara das großstädtische Leben Nepals kennen und haben Einblick in die touristischen Zentren.

Persönliche Eindrücke

Mit eindrucksvollen Bildern wird Klaus Kaselofsky von seinen persönlichen Eindrücken berichten und alle, die Lust auf Fernweh haben, mitnehmen in das Land von Yoga und Meditation. Der Vortrag findet am Freitag, 24. Januar, 18.30 Uhr, im Café am Wald, statt. Es werden ein landestypisches Abendessen und Getränke zu erschwinglichen Preisen angeboten.

Der Vortrag ist kostenfrei! Anmeldung ist unbedingt erforderlich: AWO Begegnungsstätte, Langfort 3, 40764 Langenfeld, Telefon 02173/77474.