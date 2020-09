Der im Rahmenprogramm zur aktuellen Sonderausstellung im Stadtmuseum, Freiherr-vom-Stein-Haus, Hauptstraße 83, "Mit kühlem Blick – Die Neue Sachlichkeit der 20er Jahre" angebotene Zeichenkurs des Künstlers Dirk Schmitt ist nur wenige Wochen vor Ausstellungsende ebenfalls zum Abschluss gekommen.

Die Teilnehmenden haben die Gelegenheit genutzt, sich in den Räumlichkeiten des Museums intensiv mit den künstlerischen Mitteln der ausgestellten Werke von Georg Schrimpf, Gerta Overbeck, Ulrich Neujahr, Heinrich Maria Davringhausen und anderen auseinanderzusetzen und das eigene Können zu schulen. Entstanden sind sowohl zeichnerische als auch malerische Skizzen und Werke, welche die Motive ihrer Vorbilder aufnehmen.

Eigene Fähigkeiten verbessern

Dirk Schmitt ist begeistert von der Möglichkeit "durch das praktische erfahren, Interessierte an eine Kunstepoche heranzuführen und gleichzeitig so ihre eigenen Fähigkeiten zu verbessern." Er freut sich, dass das Museum nicht nur dieses Konzept in den Räumlichkeiten ermöglicht, sondern die Ergebnisse auch im Rahmen der Ausstellung zeigt.

Ausstellung noch bis zum 11. Oktober

Die Ausstellung zur Neuen Sachlichkeit, selbstverständlich auch die Ergebnisse des Zeichenkurses, sind noch bis einschließlich Sonntag, 11. Oktober, im Stadtmuseum Langenfeld zu sehen. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag, 11 bis 16 Uhr, und Samstag und Sonntag, 11 bis 17 Uhr. Am 10 Oktober ist das Freiherr-vom-Stein-Haus aufgrund zahlreicher Hochzeiten im Standesamt nicht für Besucher geöffnet.