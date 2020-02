Vom 1. März bis 8. März finden in Langenfeld drei Konzerte mit international bekannten Orgelvirtuosen statt. Dank der finanziellen Unterstützung des Freundeskreises für Kirchenmusik an St. Josef hat Initiator Matthias Krella diese Konzerte organisieren können.

Konzert in der Kirche St. Martin

Das 1. Konzert findet am Sonntag, 1. März, um 16.30 Uhr, in der Kirche St. Martin, Kaiserstraße 28, mit der italienischen Organistin Giulia Biagetti statt.

Konzert in der Kirche St. Barbara

Am Donnerstag, 5. März, stellt der bekannte Organist Hans-André Stamm zusammen mit der Flötistin Andrea Will unter anderem die neu aufgenommene CD mit Werken für Orgel und Flöte in der Kirche St. Barbara, Trompeter Straße 13, vor. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Konzert in der Kirche St. Josef

Den Abschluss der Orgeltage bildet das Konzert am Sonntag, 8. März, um 16.30 Uhr, in der Kirche St. Josef, Stadtmitte. An der Orgel: Hanna Dys aus Danzig. So werden in dieser Woche drei Orgeln konzertant erklingen. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei. Es wird um großzügige Spenden gebeten. Herzliche Einladung. Nähere Informationen auf den aushängenden Plakaten oder bei matthiasKrella@gmx.de.