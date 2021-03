Zum 62. Mal jährt sich der Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, anders als in den vergangenen Jahren findet der Wettbewerb dieses Mal jedoch digital statt.



Dennoch waren rund 350.000 Schüler der sechsten Klassen am Start. An den Vorlese-Entscheiden der Städte und Landkreise beteiligten sich in diesem Jahr bundesweit mehr als 4.300 Schulsieger. Die Teilnehmer des Kreises Mettmann, insgesamt 31 Schulsieger, haben dafür ein Video auf eine Videoplattform hochgeladen. Ende Februar fand in den Kreisstädten dann der jeweilige Stadtentscheid statt. Eine weitere, unabhängige Jury, bestehend aus Mitarbeitern verschiedener Kreisstadtbibliotheken, hat die Videos der zehn Stadtsieger anschließend erneut bewertet. Koordiniert wurde der Wettbewerb im Kreis dieses Jahr von Hilden aus. „Es war für alle Beteiligten dieses Jahr eine besondere Herausforderung. Sicherlich wäre ein richtiger Wettbewerb vor Ort für die Schüler schöner und auch aufregender gewesen, doch wir sind alle froh, dass der Wettbewerb überhaupt stattfinden konnte. Es war eine unfassbar knappe Entscheidung, das habe ich in meinen Jahren hier noch nicht erlebt“, erklärt Stefanie Krüger, die in der Stadtbücherei Hilden für die Jugendangebote zuständig ist.

Sieger auf Kreisebene aus Monheim

Entschieden hat sich die Jury für Maximilian W. aus Monheim. Die Etappen führen ihn jetzt weiter zum Bezirksentscheid nach Düsseldorf und, wenn alles gut läuft, weiter auf Länderebene bis zum Bundesfinale, das voraussichtlich im Juni dieses Jahres in Berlin stattfinden wird. „Natürlich haben alle teilnehmenden Kinder eine Urkunde und ein Buchgeschenk erhalten. Ich hoffe, dass sie auch weiterhin so viel Spaß am Lesen haben werden, wie wir in den Teilnehmervideos sehen konnten“, so Krüger.

Infos zum Vorlesewettbewerb

Der Vorlesewettbewerb wird seit 1959 jedes Jahr von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels in Zusammenarbeit mit Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen und kulturellen Einrichtungen veranstaltet. Er steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten und zählt zu den größten bundesweiten Schülerwettbewerben. Ziele des Vorlesewettbewerbs sind, die Begeisterung für Bücher in die Öffentlichkeit zu tragen, Freude am Lesen zu wecken sowie die Lesekompetenz von Kindern zu stärken. Der Wettbewerb wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.