Auch in diesem Jahr möchte die katholische Kichengemeinde in Langengfeld und Monheim den Gedanken der Sternsingeraktion ganz bewusst aufrecht erhalten - aber coronabedingt sicher und anders.

Am Samstag, 9. Januar, von 10 bis 14 Uhr, werden in den Kirchen Sternsinger-Teamer den Dreikönigssegen der Sternsinger 20*C+M+B+21 überreichen. "Vor Ort unterstützen je nach Standort auch junge Sternsingerkinder", erklärt Britta Schöllmann, Gemeindereferentin in St. Josef und Martin.

Zusätzlich: Segensbändchen

Für alle Mädchen und Jungen, die sich ihren Segen abholen, gibt es zusätzlich Segensbändchen. Das Team bittet, auch für Familie und Nachbarn eine Segenstüte mitzunehmen und so zum Überbringer der Segensnachricht zu werden.

Sternsingersegen als Postwurfsendung

Über die Gemeindehomepage www.kklangenfeld.de können sich Interessierte ihren Sternsingersegen als Postwurfsendung nach Hause schicken lassen. Die Versendung startet am 11. Januar.

Online-Spenden

Auch eine Online Spende an das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ ist möglich. Wer die zahlreichen Projekte für „Kinder in Not“ der Sternsinger unterstützen möchte, kann seine Spende direkt und kontaktlos auf folgendes Konto überweisen:

Spendenkonto: Pax-Bank eG

Kindermissionswerk "Die Sternsinger"

IBAN: DE95 3706 0193 0000 0010 31

BIC: GENODED1PAX

Verwendungszweck: Sternsinger

Ein Projekt, das durch die Sternsingeraktion unterstützt wird, ist die Aktion „Hilfe für Kinder von Arbeitsmigranten". Es geht um Mädchen und Jungen, die ihre Eltern vermissen. Das Gefühl der Einsamkeit begleitet viele Kinder in der Ukraine jeden Tag – manchmal monatelang. Ihre Eltern müssen zum Arbeiten ins Ausland gehen, weil sie in der Ukraine keine Arbeit finden. Im Caritas-Zentrum finden er und andere Kinder Trost und Halt – auch dank Unterstützung der Sternsinger.

Astronomen unterwegs

In den Krippen der Kirchen sind die Heiligen Drei Könige bereits an „ihrem Tag“, dem 6. Januar, „eingetroffen“ – und haben ihren Platz in den Krippen der Kirchen eingenommen. Diese feinen Besucher aus dem Osten kommen erst nach den bodenständigen und ärmlich gekleideten Hirten zur Krippe. In Matthäus 2,1-12 werden sie Sterndeuter genannt. Heute würde man diese Berufsgruppe Astronomen nennen. Sie sind Wissenschaftler, die sich mit den Phänomenen der Sternenkunde beschäftigen. Diese Männer machen sich auf eine lange Reise, weil eine Sternenkonstellation ihnen eine Verheißung vor Augen führt und sie den neu geborenen König treffen wollen. Ihre Geschenke Gold, Weihrauch und Myrrhe verraten, dass sie mit etwas ganz anderem gerechnet haben als das, was sie dann in der Krippe fanden. Die Sterndeuter sind mutige Entdecker und sind am Ziel ihrer Reise mehr beschenkt worden, als sie das womöglich selbst geglaubt hätten. In einer für sie fremden Gegend und Kultur passiert das Unglaubliche - die Menschwerdung Gottes. Gottes Sohn ist ihr Weihnachtsstern, der in ihren Herzen geboren wird.

Übersicht der Kirchen

An diesen Stellen können am Samstag, 9. Januar, 10 bis 14 Uhr, die Segenstüten abgeholt werden:

Langenfeld:

St. Josef in der Innenstadt

St. Martin in Richrath

St. Barbara in Reusrath

St. Paulus im Pfarrheim von Berghausen

St. Gerhard in Gieslenberg

St. Mariä Himmelfahrt

an der Hardt

St. Maria Rosenkranzkönigin

in Wiescheid

Monheim am Rhein

St. Gereon (Monheim)

St. Dionysius (Baumberg)