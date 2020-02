Weltweit wird der Frauentag jedes Jahr am 8. März begangen. Trotz der Erfolge der Frauenbewegung ist die tatsächliche Gleichstellung von Mann und Frau, so wie es der Art. 3 Abs. 2 des Grundgesetzes vorsieht, noch nicht realisiert. Der Internationale Frauentag ist immer noch notwendig, um Diskriminierungen sichtbar zu machen und frauenpolitische Rechte einzufordern.

Wussten Sie, dass bei 45 Mitgliedern im Rat der Stadt nur 11 Frauen (= 24,44 %) vertreten sind? Oder die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern bundesweit 21 % beträgt? Und, dass Deutschland europaweit den geringsten Anteil von Frauen mit Kindern in Führungspositionen hat?

Aber es ist zugleich ein Tag, an dem Frauen mit Stolz auf das bisher Erreichte zurückblicken können, ein Grund zum Feiern. „Daher freue ich mich, auch in diesem Jahr wieder ein unterhaltsames und zugleich informatives Programm rund um den Internationalen Frauentag vorlegen zu können, das neugierig macht und zeigt, welche Themen Frauen bewegen“, sagt Diana Skrotzki, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Langenfeld.

Künstlerinnen haben es oft schwerer, in die Öffentlichkeit zu gelangen

Das diesjährige Programm rund um den internationalen Frauentag ist so vielfältig, wie die Frauen in Langenfeld und Umgebung selbst. Der diesjährige Themen-Schwerpunkt liegt bei Frauen in der Kunst und auf der Bühne, ob als Künstlerin oder Kabarettistin – denn nach wie vor haben es Künstlerinnen oft schwerer, in die Öffentlichkeit zu gelangen, als ihre Kollegen.

Hinzu kommt eine Einladung für selbstständige Frauen und welche die es werden wollen: fachwerk e.V. Langenfeld gibt unterschiedliche Einblicke rund um das Thema Netzwerken.

Neben den regelmäßig stattfindenden kulturellen Angeboten, wie FrauenFilmForum (FFF), Café feminin, Programmkino LebensLust gibt es erstmalig einen Frauentrödel von und für Frauen, einen Vortrag zum immer aktuellen Thema „Trennung und Scheidung“ sowie einen Schreibworkshop für Frauen.

Auftakt-Soirée

„In diesem Jahr findet ein Auftakt-Soirée mit dem Thema „Stille Farbräume“ im Kunstverein zum Internationalen Frauentag am 8. März und eine weitere Soiree mit einem lyrisch-musikalischen Abend statt““, weiß Diana Skrotzki zu berichten. In der diesjährigen Abschluss-Soirée im Flügelsaal werden Lieder für Liebende von Mascha Kaléko interpretiert von Dr. Cathrin Alisch präsentiert. Der Kartenvorverkauf für diese Veranstaltung am 25. März hat bereits begonnen.

Hier gibt es das Programm

Das Programm rund um den Frauentag gibt es im Rathaus, im Kulturzentrum und Flügelsaal, in der Stadtbibliothek, im Stadtmuseum sowie in der Kaffeezeit (dort findet eine Veranstaltung statt). Außerdem nutzen die Frauen des Fachwerks ihre Netzwerke zur Verteilung.

Das Programm gibt es online auf www.langenfeld.de. Klick hier