Die Stadt Langenfeld lädt alle interessierten Bürger am kommenden Donnerstag, 29. Oktober, zu einer Bürgerveranstaltung in die Schützenhalle Richrath ein. Thema der Veranstaltung ist die Erarbeitung eines Verkehrskonzeptes für den Ortskern von Langenfeld-Richrath. Von 18.30 bis 20.30 Uhr werden die Stadt Langenfeld und das beauftragte Planungsbüro IGS Ingenieurgesellschaft Stolz aus Neuss in einen ersten Dialog mit der Bürgerschaft treten.

Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Teilnehmeranzahl begrenzt. Für den Einlass ist eine Anmeldung per E-Mail an richrath@igs-ing.de erforderlich und die allgemeinen Hygienevorschriften (Abstand halten und Mund-Nase-Bedeckung auch am Sitzplatz) sind während der ganzen Veranstaltung einzuhalten. Es sind nur noch wenige Plätze bei der Präsenzveranstaltung frei. Aus diesem Grund und vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Pandemie empfiehlt es sich, online teilzunehmen. Denn allen interessierten Bürgern wird die Teilnahme an der Veranstaltung per Online Übertragung ermöglicht. Der Link ist auf der Internetseite der Stadt Langenfeld (www.langenfeld.de „Aktuelles“) zu finden.

Nach Anmeldung mit Namen und E-Mail-Adresse haben Teilnehmende über eine Chatfunktion die Möglichkeit, den anwesenden Experten Fragen zu stellen oder Anregungen zu geben.

Die Bürgerversammlung ist der Auftakt in einer Reihe von Beteiligungsveranstaltungen, die die Stadt Langenfeld und das Planungsbüro IGS zur Einbindung der Bürgerschaft in die Konzepterstellung geplant haben.

Neben weiteren Präsenz- und Onlineveranstaltungen wird am 16. November 2020 für die Dauer von sechs Wochen (bis zum 31. Dezember 2020) der „Wege-detektiv“ für Richrath (www.wegedetektiv.de/richrath) online geschaltet. Dahinter verbirgt sich eine Karte, auf der Strecken oder Punkte markiert und Vorschläge zur Verbesserung des Verkehrsablaufes hinterlassen werden können. Die Plattform ermöglicht auch das Hochladen eines Fotos. Nähere Informa-tionen zum „Wegedetektiv“ gibt es im Rahmen der Bürgerveranstaltung am Donnerstagabend.

Die Stadt Langenfeld bringt derzeit ein Verkehrskonzept für den Ortskern von Richrath auf den Weg. Ziele des Konzeptes sind die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse für alle Verkehrsteilnehmenden, die Verringerung des Durch-gangsverkehrs und die Beseitigung von Sicherheitsmängeln. Über das Verkehrskonzept Langenfeld-Richrath informiert die IGS ab Montag, 2. November, unter www.igs-ingenieure.de/richrath. Auf dieser Seite erfahren Interessierte ebenfalls Näheres zum „Wegedetektiv“.“