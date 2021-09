Langenfeld. Die Volkshochschule bietet Interessierten im September zwei Exkursionen in heimischen Ökosystemen an.

Am Freitag, 17. September, von 15 Uhr bis 18 Uhr findet eine pilzkundliche Exkursion im Further Moor statt. Hier lernen die Teilnehmer, unter fachkundiger Anleitung von Kursleiterin Regina Thebud-Lassak, wichtige Speisepilze von ihren giftigen Doppelgängern zu unterscheiden. Sie beschäftigen sich mit den ökologischen Standortansprüchen der Pilze und üben exemplarisch die Pilzbestimmung anhand eines Bestimmungsbuches. Dazu werden die Teilnehmer auf Wanderwegen das Further Moor umrunden, ohne die empfindlichen Naturschutzgebiet-Flächen zu betreten. Hobby-Fotografen werden auf ihre Kosten kommen. Eine Anmeldung ist unter Kurs-Nummer 212-1906 erforderlich. Die Teilnahmegebühr beträgt 16,20 Euro.

Ebenfalls am Freitag, 17. September, von 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr findet eine Gesteinsbestimmung am Urdenbacher Rheinufer statt. Treffpunkt ist am Wanderparkplatz Piels Loch. 400 Millionen Jahre Erdgeschichte liegen bunt gemischt am Rheinufer beieinander. Im Verlauf der Exkursion erläutert Kursleiterin Angela Herzberg, welchen Weg der Rhein und seine Nebenflüsse durch die unterschiedlichen geologischen Einheiten Deutschlands genommen haben. Die Kursteilnehmer erfahren einiges über das Alter, die Entstehung und die Zusammensetzung der wichtigsten Rheingerölle. Eine Anmeldung ist unter Kurs-Nummer 212-1907 erforderlich. Die Teilnahmegebühr beträgt 16,20 Euro.

Anmeldungen und Informationen für beide Kurse bei der Volkshochschule Langenfeld, Rathaus, Zimmer 005, Tel. 02173/794-4555/-4556 oder unter www.vhs-langenfeld.de