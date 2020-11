Im Rahmen der konstituierenden Ratssitzung in der Langenfelder Stadthalle wurden durch den Rat die 3 ehrenamtlichen Stellvertreter von Bürgermeister Frank Schneider gewählt.

Der erfahrene stellvertretende Bürgermeister Dieter Braschoss wurde in seine dritte Amtszeit als erster stellvertretender Bürgermeister gewählt und unterstützt so weitere 5 Jahre den Bürgermeister in seinen repräsentativen Aufgaben. Zweiter Stellvertreter wurde Sven Lucht /BGL und als dritter Stellvertreter wurde Sascha Vilz /SPD gewählt. „Im normalen Alltag ohne Corona habe sich gezeigt, dass die Termindichte immer weiter zugenommen hat“, erklärt der CDU-Fraktionsvorsitzende Jürgen Brüne - „Daher möchten wir die Vielzahl an Terminen auf mehrere Schultern verteilen, so dass wir auch jüngere Menschen, die noch im Berufsleben stehen, mit dieser Aufgabe betrauen können“, so Jürgen Brüne. Darüber hinaus würden die politischen Kräfte im Rat auch besser nach außen abgebildet.