Am vergangenen Wochenende wurde die Bürgermeisterin der Stadt Senlis, Pascale Loiseleur, im zweiten Wahlgang im Amt bestätigt und für weitere sechs Jahre wiedergewählt. Bürgermeister Frank Schneider gratuliert seiner Amtskollegin in der Partnerstadt Langenfelds gemeinsam mit dem Partnerschaftskomitee und ist sich mit im Komitee Aktiven einig, dass diese Wiederwahl die seit nunmehr 51 Jahren gepflegte Partnerschaft weiter intensivieren wird. „Pascale Loiseleur gehört zu den wichtigen Motoren dieser Partnerschaft und Freundschaft der Menschen beider Städte. Sie wird dazu beitragen, dass dieses großartige Verhältnis zwischen Senlis und Langenfeld weiter vertieft wird“, so Frank Schneider. Foto: Stadt Langenfeld