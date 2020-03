Auf der Tagesordnung der Ratssitzung stand neben Themen wie dem Haushalt und dem Stellenplan auch die wichtige Wiederwahl der 1. Beigeordneten der Stadt Langenfeld, Marion Prell, die für weitere acht Jahre wiedergewählt wurde.

Großes Dankeschön des Bürgermeisters



Bürgermeister Frank Schneider verband seine Gratulation zur Wiederwahl seiner Stellvertreterin im Amt als Leiter der Stadtverwaltung mit einem großen Dankeschön für das bisher für die Stadt Langenfeld Geleistete: „Marion Prell hat in den vergangenen 16 Jahren ihrer Amtszeit großartige Arbeit für unsere Stadt geleistet und maßgeblich dazu beigetragen, dass Langenfeld heute der Ort mit hoher Lebensqualität für alle Generationen und großem ehrenamtlichen Engagement ist, für den wir unsere Heimatstadt so schätzen. Aus diesem Grund freue ich mich umso mehr auf die weitere Zusammenarbeit mit Marion Prell, die nun weitere acht Jahre an der erfolgreichen Zukunft unserer Stadt mit dem ihr eigenen und von uns geschätzten Enthusiasmus und mit hoher Kompetenz mitwirken wird.“