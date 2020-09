Voraussichtlich von 6 bis 16 Uhr wird die Kaiserstraße in Richrath am kommenden Sonntag, 20. September, zwischen der Einmündung Haus-Gravener-Straße und der Kreuzung Kirschstraße/Klosterstraße/Kaiserstraße gesperrt sein, da in dem genannten Zeitraum ein Baukran abgebaut wird.

Der von Hilden kommende Verkehr wird weiträumig über die Hildener Straße und den Winkelsweg umgeleitet. Die Kaiserstraße wird aus Hildener Fahrtrichtung als Sackgasse ausgeschildert nur bis zur Einmündung Haus-Gravener-Straße befahrbar sein. Das St. Martinus-Krankenhaus und die Notfall-Praxis sind aus Hilden kommend über die Winkelstraße gleich hinter dem Bahnübergang rechts erreichbar.

Aus Fahrtrichtung Langenfeld

Aus Fahrtrichtung Langenfeld kommend ist in dem Zeitraum der Sperrung die weiträumige Umleitung für den Durchgangsverkehr ebenfalls über den Winkelsweg und die Hildener Straße empfohlen. Aus Langenfeld von der Kirschstraße in Richtung Krankenhaus kommend, ist an dem Kreuzungsbereich Kirschstraße/Klosterstraße/Kaiserstraße das Rechtsabbiegen in die Kaiserstraße nicht möglich. Dort verläuft die Umleitung in Richtung Hilden geradeaus über die Klosterstraße (Krankenhaus auf der linken Seite) und die Winkelstraße zum Bahnübergang geregelt.

Infos zu den Busverbindungen

Auch die Busverbindung der Linie 785 wird am Sonntag umgeleitet. Details dazu gibt es bei auf der Internetseite der Rheinbahn www.rheinbahn.de oder direkt: https://www.rheinbahn.de/presse/mitteilungen/Seiten/PressReportDetail.aspx?Nr=232019