„Was bereits vor mehr als fünf Jahren mit unserem erfolgreichen Kampf um die Notfall-Praxis am Standort Richrath seinen Anfang nahm, steht nun am Beginn einer noch effektiveren Versorgung der Menschen aus Langenfeld und Monheim am Standort des St. Martinus Krankenhauses“, freut sich Bürgermeister Frank Schneider über den bereits erfolgten Start der Arbeiten zum Umbau für die sogenannte Portalpraxis an der Richrather Klinik.

Mit dem begonnenen Umbau kann die neue Portalpraxis nach Angaben der Gemeinnützigen Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe mbH (GFO) als verantwortliche Trägerin für die Maßnahme im St. Martinus Krankenhaus voraussichtlich Ende dieses Jahres die Arbeit aufnehmen. Die Stadt hat dieses Projekt mit Mitteln in Höhe von 350.000 Euro ausgestattet.

Der nächste Schritt

Der Bürgermeister erinnert sich in diesem Zusammenhang an das intensive Ringen im Jahr 2015, als der Notfallpraxis am Standort Langenfeld das Aus drohte: „Damals hatte ich mich vehement für den Erhalt eingesetzt, damit diese wichtige medizinische Versorgung erhalten bleibt. Nun gehen wir mit der Portalpraxis den nächsten bedeutenden Schritt.“

Wartezeiten verkürzen

Wie der Name es schon verrät, wird am Standort des St. Martinus-Krankenhauses im kommenden Jahr bei der Aufnahme der Patientinnen und Patienten vor Ort anhand der individuellen Symptomatik entscheiden, ob eine Behandlung in der Notfall-Praxis über die niedergelassenen Ärzte oder über die Notfall-Ambulanz des Krankenhauses vorgenommen wird. „Dies sorgt für weniger Reibungsverluste in der Aufnahmesituation beider Anlaufstellen und wird neben einer zielgerichteten und schnelleren Versorgung der Fälle sicherlich auch dazu beitragen, die Wartezeiten zu verkürzen. Für mich ein entscheidender Schritt zur nachhaltigen Optimierung des medizinischen Versorgungsangebotes für die Menschen aus Langenfeld und Monheim, die die Portalpraxis künftig aufsuchen werden“, schließt Frank Schneider ab und bedankt sich bei der GFO für die hohe Investition am Standort Richrath, die für ihn auch ein wichtiger Bestandteil der Standortsicherung „für unser Langenfelder Krankenhaus“, darstellt.