Der diesjährige Tag der offenen Tür der Musikschule Langenfeld geht viral. „Und zwar nicht im Sinne von Corona-Infektionen, sondern mit einer YouTube-Sammlung von Videos, erstellt durch das engagierte Kollegium der Musikschule, zu sehen auf dem musikschuleigenen YouTube-Kanal“, erklärt die Leiterin Sonja Steinsiek.

Da das Ausprobieren der Instrumente vor den Sommerferien noch nicht möglich ist, stellen nach ihrer Aussage Fachlehrer ihre Instrumente via Video vor, spielen sie vor und erklären ihre Herkunft und Bauweise. Zu sehen und hören sind auch bereits aktive Schüler der Musikschule – als Ersatz für die sonst stattfindenden Klassenvorspiele beziehungsweise Vorstellungen im Rahmen des „echten“ Tages der offenen Tür.

Sämtliche Fachbereiche

Vertreten sind sämtliche Fachbereiche der Musikschule: Interessierte können sich die Videos entweder einzeln aussuchen, wenn sie bereits wissen, welches Instrument das begehrte ist, oder aber einfach alle Videos hintereinander schauen.

Videos bleiben online

Da die Videos online bleiben – über die Sommerferien und darüber hinaus – bleibt genug Zeit, sich in Ruhe mit den einzelnen Darbietungen auseinander zu setzen.

Alternative Unterrichtsformen

Der digitale Tag der offenen Tür ist die logische Konsequenz aus der Musikschularbeit der letzten Monate: von Beginn an (ab Mitte März 2020) boten zunächst vereinzelt Lehrkräfte alternative Unterrichtsformen via Videochat an – das Angebot wurde ausgebaut, verfeinert, untereinander abgesprochen und somit immer flächendeckender.

Optimistisch gestimmt

Selbst nachdem der Präsenzunterricht sukzessive seit dem 11. Mai wieder aufgenommen wurde (für die dafür geeigneten Unterrichtsfächer und – formen und natürlich unter Einhaltung der jeweils geltenden Verordnungen), blieb das Online-Unterrichtsangebot in vielen Fällen bestehen. „Die Musikschule ist optimistisch gestimmt, nach den Sommerferien zum 31. August auch die kleinen Musikkinder zwischen zwei und sechs Jahren mit unseren vielzähligen und bunten Angeboten versorgen zu können. Dies sowohl im Kulturzentrum als auch nach Absprache an den Kooperationsstandorten, den Kitas selbst“, so Sonja Steinsiek.

Hygienekonzept

Selbstverständlich wird darauf geachtet werden, die aktuellen Corona-Schutzverordnungen bezüglich Gruppengröße und Hygienekonzept peinlich genau einzuhalten. Anmeldungen nimmt die Musikschule bis zum 15. Juli entgegen.

Infos zu den Anmeldungen

Anmeldungen für alle anderen Fachbereiche (Instrumental, Gesang, Ensemble) sind ebenfalls ab sofort möglich: das neue Halbjahr beginnt offiziell am 1. August – der erste Unterrichtstag ist am 12. August, wie an den allgemeinbildenden Schulen auch. Die Anmeldeformulare sind entweder online auf der Musikschul-Homepage unter musikschule.langenfeld.de zu finden, oder liegen im Kulturzentrum und der Geschäftsstelle im Rathaus aus. Die Geschäftsstelle ist unter der Durchwahl (02173) 794-4301 oder (02173) 794-4302 sowie per E-Mail an musikschule@langenfeld.de zu erreichen.

Link zur Videosammlung

Die Videosammlung der Instrumente ist unter folgendem Link zu finden https://www.youtube.com/playlist?list=PLdlgyrcqpmDIRnmXxpHLx0Htc4KlgLcEd.