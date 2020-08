Zum Schulstart in Langenfeld wurden an zwei Schulen Kontaktfälle vermeldet.

Dem Schulreferat der Stadtverwaltung wurde bekannt, dass ein Kind, das die Erich Kästner-Schule besucht, in den Ferien positiv auf COVID-19 getestet worden waren und unter Quarantäne steht.

Kontakt zu Mitschülern nachvollzogen

Das Kind war aus diesem Grund nicht in der Schule. Das Kreisgesundheitsamt hat daraufhin unverzüglich zur Unterbrechung möglicher Infektionsketten die Kontakte des betroffenen Kindes zu Mitschülern in den Ferien nachvollzogen und – soweit aus infektionsrechtlicher Sicht erforderlich – Testungen vorgenommen und zwei Quarantäneanordnungen ausgesprochen. Die ersten Testungen der beiden Kinder ergaben ein negatives COVID-19-Ergebnis.

Hygienekonzept

Auch an der Kopernikus-Schule wurde ein Kind als Kontaktperson zu einer anderen infizierten Person identifiziert und umgehend nach Hause geschickt. Eine Testung erfolgt am heutigen Freitag. Aufgrund des an der weiterführenden Schule verpflichtenden Hygienekonzeptes der Schule mit Maskenpflicht auch im Unterricht sind laut Kreisgesundheitsamt zunächst keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

Die Verantwortung für die Quarantäneanordnungen und die Testungen trägt in solchen Fällen, wie auch hier, immer das zuständige Gesundheitsamt.