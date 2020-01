Die jungen Tollitäten besuchten mit ihrem Team Bürgermeister Frank Schneider im Rathaus. Die Kinder wollten doch mal schauen, wie und wo unser Bürgermeister so arbeitet.

Gemütliche Runde

Prinz Fritz I. und Prinzessin Vivien II. begrüßten das Stadtoberhaupt zusammen mit Pagin Josy und Page Alexander selbstverständlich angemessen mit dem Karnevalsgruß und stellten Frank Schneider in gemütlicher Runde einige Fragen, die er gerne beantwortete. So zum Beispiel, ob hinter der Volkshochschule vielleicht ein toller Spielplatz entstehen könnte. Der Bürgermeister sagte den Kindern, dass er sie gerne in die Planung mit einzubeziehen würde.

Geschenke für die jungen Tollitäten

Für die närrischen Gäste hatte Frank Schneider einige Präsente aus dem städtischen Souvenir-Angebot vorbereitet und wünschte ihnen eine erfolgreiche Session mit vielen weiteren tollen Auftritten und Erlebnissen in den Hallen und Sälen, die die Nachwuchs-Tollitäten in den kommenden Tagen und Wochen aufsuchen werden, bevor es in der heißen Phase ab Altweiber richtig rund geht. Dann wird das Kinderprinzenpaar traditionell auch mit dem Stadtschlüssel im Miniatur-Format ausgestattet sein, wenn es gemeinsam mit dem großen Prinzenpaar die Herrschaft über die Stadt von Altweiberdonnerstag bis Aschermittwoch an sich reißen wird.