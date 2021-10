Langenfeld. Die AWO-Reisen präsentiert die ersten beiden Veranstaltungen im neuen Jahr.

Am Sonntag, 16. Januar, um 14 Uhr steht ein Besuch des Roncalli Varietés Teenage Dream mit besten Sitzplätzen im Parkett mit einem Kaffeegedeck auf dem Programm. Die Abfahrt ist um 12.30 Uhr. Die Vorstellung beginnt um 14 Uhr und die Rückfahrt ist um circa 17.45 Uhr. Die Kosten für diese Veranstaltung betragen 59 Euro.

Am Mittwoch, 23. Februar, um 10 Uhr ist eine Seniorenkarnevalsfeier bei Clemens-August im Münsterland mit Kaffee, Kuchen, Abendessen und Unterhaltung geplant. Die Abfahrtzeit ist für 12 Uhr vorgesehen und die Rückfahrt für 20.15 Uhr. Der Preis für diese Veranstaltung beträgt 65 Euro.

Noch freie Plätze stehen zur Verfügung für die Tagesfahrt am 3. Dezember zur Mayer-Werft in Papenburg, zu den Mehrtagesfahrten zu Nikolaus nach Bad Wildungen sowie zu der Silvesterfahrt nach Dresden.

Bei Interesse können Anmeldungen donnerstags beim Reiseteam der AWO auf der Solinger Straße 111, per Tel 02173/16 0000 8 in der Zeit von 14 bis 17 Uhr oder über Angelika.dejong@awo-Langenfeld.de erfolgen.

Weitere Tagestouren sind in Planung. Corona-bedingte Änderungen können nicht ausgeschlossen werden. Es gelten die 3 G-Regeln = geimpft, genesen, getestet. Bei Anmeldung ist der Impfausweis vorzulegen.