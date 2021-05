„Das Jahr 2020 hatten wir uns wohl alle anders vorgestellt“, führt Bürgermeister Frank Schneider den aktuellen Wirtschaftsförderungsbericht 2020 der Stadt Langenfeld ein.

Durch die pandemiebedingten Schließungen und Rahmenbedingungen standen viele Unternehmen vor bisher nicht gekannten Fragestellungen und Sorgen. „Das Team von Wirtschaftsförderung und Citymanagement hat von einem auf den anderen Tag in den Krisenmodus geschaltet“, so Thomas Zacharias, Leiter der städtischen Wirtschaftsförderung.

Frühzeitig und aktuell wurden Unternehmen über die häufig wechselnden rechtlichen Rahmenbedingungen und Hilfsprogramme informiert. Unzählige Beratungen erfolgten pandemiegerecht per Telefon, E-Mail oder Videokonferenz. Persönliche Kontakte, Unternehmensbesuche und Veranstaltungen waren aufgrund der Kontaktbeschränkungen leider nur sehr eingeschränkt möglich.

Für die besonders betroffenen Branchen Handel und Gastronomie engagierte sich das Citymanagement mit vielen neuen Projekten. So wurde der Langenfeld-Gutschein ins Leben gerufen, der besonders zur Weihnachtszeit auch von vielen Bürgerinnen und Bürgern gekauft und verschenkt wurde. Lieferdienste für bestellte Waren und eine neue Plattform für Onlinebestellungen in der Gastronomie sind weitere Projekte, mit denen die lokalen Unternehmen unterstützt wurden.

Da die beliebten Innenstadtveranstaltungen nicht stattfinden konnten, wurde die Schlemmermeile zur „Schlemmermeile on tour“, bei der die Gastronomen in ihren Lokalen besondere Angebote präsentierten. Rückmeldungen der Gastronomen und die Teilnahmen am Gewinnspiel zeigten, dass dieses Format sehr gut angenommen wurde. Die bewährten Open-Air-Konzerte „Langenfeld live“ wurden ins Internet verlagert und erreichten überraschend hohe Klickzahlen.

Zur Entwicklung des Wirtschaftsstandortes enthält der Bericht die wichtigsten statistischen Kennzahlen. Die positive Entwicklung der vergangenen Jahre lässt sich trotz pandemiebedingter Veränderungen weiterhin ablesen. „Auch wenn einzelne Unternehmen stark betroffen sind, erweist sich der Standort Langenfeld erfreulich robust“, betont Bürgermeister Frank Schneider und verweist z.B. auf die im Vergleich zu anderen Städten nur moderat gestiegene Arbeitslosenquote.

Der Wirtschaftsförderungsbericht 2020 kann auf der Internetseite der Stadt Langenfeld digital unter https://www.langenfeld.de/wirtschaftsfoerderungsbericht abgerufen werden.