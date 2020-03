Trotz des Kontaktverbotes ist unter Einhaltung der Regelungen Sport an der frischen Luft erlaubt, ja sogar erwünscht. Schließlich stärkt Bewegung im Freien das Immunsystem. Diejenigen, die gerne radeln möchten, aber ein neues Fahrrad benöigen, macht Radsport Mittelstädt, Wupperstraße 13 in Leverkusen-Rheindorf, auf die Möglichkeit der Lieferung aufmerksam.

Fahrräder und E-Bikes über folgende Webseiten bestellt werden:

Bulls: www.bulls.de;

Pegasus www.pegasus-bikes.de;

www.der-kleine-Biker.de;

Gazelle: www.gazelle.de.

Dann kann Radsport Mittelstädt als Lieferadresse ausgewählt werden. Natürlich kann auch auf der Webseite www.radsport-mittelstaedt.de ein Fahrrad, ein E-Bike oder Zubehör aussuchen und per E-Mail oder Telefon bestellen.

0% -Finanzierung möglich

Nach kurzer Absprache liefern wir die fertig montierten Fahrräder oder E-Bikes zu Euch nach Hause. Für alle Fahrräder und E-Bikes die wir über unsere Webseite verkaufen, wird bei Bedarf eine 0% Finanzierung angeboten.

Fahrradwerkstatt hat geöffnet

Montag bis Freitag von 9 bis 18.30 Uhr und Samstag von 9 bis 14 Uhr sind wir wie gewohnt für Euch da. Wir bitten um Terminvereinbarung unter Telefon: 0214-8200900 oder per E-Mail: werkstatt@mittelstaedt.de.

Annahme und Ausgabe kontaktlos

Die Annahme und die Ausgabe des Fahrrades/ E-Bikes findet kontaktlos statt. Das Team macht auf die besonderen Auflagen aufmerksam: "Achtung, bitte kommen Sie aber nicht einfach so vorbei. Wir können Fahrräder nur annehmen und wieder rausgeben (ohne direkten Kontakt zu unseren Mitarbeitern) nach vorheriger Terminabsprache (dies gilt ohne Ausnahme). Es ist sehr wichtig, dass Sie sich an die Zeiten halten die wir besprechen. Ohne Termin nehmen wir das Rad nicht an. Wir haben strenge Auflagen an die wir uns halten. Um einen Termin zu vereinbaren nutzen Sie bitte die E-Mail Adresse werkstatt@mittelstaedt.de. Wir rufen Sie dann zurück."

Kontakt

Radsport Mittelstädt GmbH

Wupperstraße 13 - 15.51371 Leverkusen-Rheindorf.

Tel. 0214 / 8 200 900

www.radsport-mittelstaedt.de

info@mittelstaedt.de

Dienstrad Leasing: www.bikeleasing.mittelstaedt.de

Öffnungszeiten Fahrradwerkstatt: