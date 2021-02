Foto: Boris Pohlen

Walk to talk – Coaching in der Natur

Leichter neue Wege gehen bei beruflicher Veränderung

Manchmal fühlt es sich an, als sei Ihr Weg ein holpriger: Es geht zwar vorwärts, irgendwie, aber recht mühsam. Vielleicht lag Ihr Weg auch immer offen vor Ihnen – und plötzlich setzt jemand oder etwas einen Riesenbrocken auf diesen Weg. Ob etwas schockartig Ihren Berufsweg blockiert oder Ihnen dieser schleichend immer weniger Freude bereitet – beides sind Anzeichen für eine Erkenntnis, die bereits in Ihnen keimt:

Es ist Zeit für Veränderung.

Ist Ihnen dies bewusst geworden, haben Sie bereits den ersten und wichtigen Schritt auf Ihrem neuen Weg getan. Doch noch macht dieser neue Weg Sie unsicher. Sie wissen nicht genau, wohin er Sie führt. Oder vielleicht kennen Sie das Ziel, aber sind sich über die Richtung unklar. Oder Sie fürchten sich ganz einfach davor, was dieser neue Weg für Sie bereithält. Zunächst möchte ich Sie beruhigen: Diese Empfindungen und Gedanken am Beginn eines neuen Weges sind nicht nur völlig in Ordnung, sondern sogar hilfreich. Allein durchstehen müssen Sie sie dennoch nicht.

Mein Coaching hilft Ihnen, Ihren Weg leichter zu finden und zu gehen.

Ihre Fragen beinhalten bereits Lösungsansätze

Viele Ihrer vielleicht im ersten Moment unangenehmen Fragen enthalten bereits Ansätze der Lösung:

• Welches Leben entspricht Ihren Bedürfnissen und Werten?

• In welche Richtung möchten (nicht sollen!) Sie weitergehen?

• Welchen Einfluss haben Ihre beruflichen Entscheidungen auf Ihr Privatleben?

Fest steht: Alles, was Sie für die Lösung Ihrer Situation brauchen, tragen Sie in sich. Mit meinem Konzept „Walk to talk“ helfe ich Ihnen, diese Lösungen und Ressourcen zu entdecken und zu nutzen. Konkret unterstütze ich Sie dabei,

• wenn Sie eine Entscheidung treffen müssen, Ihnen aber die innere Orientierung fehlt.

• wenn Sie etwas in Ihrem Leben verändern möchten, aber nicht genau wissen, was es sein könnte.

• wenn Sie wissen, was Sie tun wollen, und Unterstützung brauchen, um es tatsächlich umzusetzen.

Ein Coaching erleichtert Ihnen den Weg zum Ziel

Mit meiner Unterstützung sehen Sie Ihre Situation aus einem anderen Blickwinkel und entdecken neue Handlungsoptionen. Sie erschließen Ihre individuellen Kraftquellen und schöpfen aus ihnen die Stärke und Motivation, neue Wege zu gehen. „Walk to talk“ macht Ihnen tiefer liegenden Themen und bereits vorhandenen Lösungen leichter zugänglich. Dadurch entwickeln Sie Ihren individuellen Weg für sich.

Sie sind Expertin oder Experte für alle inhaltlichen Themen – ich als Coach begleite Sie auf Ihrem Weg.

Die Natur unterstützt den Veränderungsprozess

Sich dem Wunsch nach Veränderung zu stellen trotz aller Unsicherheit fällt in der Natur leichter: Die Natur selbst ist ständig im Wandel und liefert einen wertvollen Rahmen, um selbst in Bewegung zu kommen – körperlich wie mental.

• Das natürliche Umfeld erleichtert es Ihnen, sich zu entspannen und zu innerer wie äußerer Verbundenheit zu gelangen.

• Die Natur dient als wohltuende Kulisse für körperliche Bewegung.

• Sie erleichtert es, die emotionale Ebene einzubeziehen.

• Sie ist Impulsgeber und Projektionsfläche für unbewusste Prozesse.

• Durch die Rhythmik des Gehens geraten kreative, innere Prozesse in Bewegung und es eröffnen sich neue Sichtweisen, die einen Perspektivwechsel wesentlich erleichtern.

Starten Sie jetzt mit mir Ihren „Walk to talk“ – und machen Sie sich auf in ein zufriedeneres und glücklicheres (Berufs-)Leben: 02173 995492.

Ich freue mich auf Ihren Anruf!

