Im Januar 2020 öffnet das Stadtinformationsbüro i-Punkt am Wochenende nur am Samstag, 11. Januar. An diesem Tag ist außerdem auch das Bürgerbüro von 9.30 Uhr bis 13 Uhr geöffnet.

An Wochentagen ist der i-Punkt inklusive dem Ticketservice zu den üblichen Öffnungszeiten von 9.30 bis 18 Uhr für Kunden da.Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass das Stadtinformationsbüro i-Punkt in der oberen Ladenstraße des Marler Stern ab Februar wieder an allen Samstagen vormittags öffnen wird.