Die Verkehrsbeeinträchtigung im Marler Stadtteil Brassert ist zumindest vorerst vorbei. Denn die Nachtarbeiten auf der Brassertstraße sind abgeschlossen. Damit ist die Lärmsanierung beendet und die Sperrung aufgehoben.

Der Endspurt der Sanierung begann am letzten Freitag mit den Fräsarbeiten. In der Nacht folgten die Arbeiten für die Trageschicht und am Samstag für die lärmmindernde Deckschicht. Am Sonntag erhielt schließlich die Brassertstraße in diesem Abschnitt dann neue Markierungen.

„Damit ist die Lärmsanierung der Brassertstraße erfolgreich abgeschlossen und die Straße wieder befahrbar“, sagt ZBH-Chef Michael Lauche. „Bei den noch ausstehenden Pflasterungen an den barrierefrei umgebauten Bushaltestellen sind noch Arbeiten an den Grünflächen erforderlich, daher erfolgen diese im Oktober."