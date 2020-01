Bereits zum zweiten Mal wurde die Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe in Marl mit dem Siegel „Lernerorientierte Qualitätstestierung in der Weiterbildung (LQW)“ ausgezeichnet. Gut ein Jahr lang hatte das Team intensiver darauf hingearbeitet.

Die Lernenden können sich aufgrund dieser Zertifizierung erleichtertes lernen freuen, zum Beispiel durch besser organisierte Abläufe. „Es geht uns nicht nur um die guten Ergebnisse unserer Schüler, sondern auch um ihren Weg dorthin, um ein wertvolles Lernerlebnis. Unsere Auszubildenden sollen die Zeit bei uns in freudiger Erinnerung behalten“, erklärt Thomas Borkenfeld, Qualitätsbeauftragter der Marler Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe.

Und die Zertifizierung zahlt sich aus: die Schüler erzielen erfolgreiche Abschlüsse. Das gelingt ihnen nicht zuletzt durch das wertschätzende und respektvolle Miteinander und das positive Klima, das auf der Schule herrscht, sondern auch durch die fundierte Ausbildung. „All das führt dazu, dass unsere Auszubildenden unsere Schule ihren Freunden und Geschwistern weiterempfehlen“, freut sich Schulleiter Antonius Vollmer.

Die Zukunft hat der Schulleiter auch im Blick: „Im Abschlussworkshop haben wir uns bereits auf die kommende Testierung vorbereitet und Entwicklungsziele festgelegt, damit wir unseren Qualitätsstandard halten und uns permanent weiterentwickeln können – für die Schüler und uns selbst“, bestätigt Antonius Vollmer.

Wer sich für eine Ausbildung in der Pflege interessiert, findet alle Informationen zur Karriere in der KKRN GmbH auf der Homepage des Klinikverbundes www.kkrn.de/karriere oder kann sich direkt unter der E-Mail-Adresse bewerbung@kkrn.de bewerben. Die Ausbildungen beginnen in der Regel am 1. April und 1. Oktober eines Jahres.