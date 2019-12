Menden. Und erneut wurden in Menden zahlreiche Autos aufgebrochen. An der Anne-Frank-Straße knackten Unbekannte den dort abgeparkten blauen Skoda Fabia und nahmen am Abend des 20. Dezember die darin befindliche Geldbörse mit.

An der Sollingstraße schlugen die Automarder die Beifahrerscheibe ein (19. auf 20. Dezember) und durchsuchten den Pkw. Es wurde augenscheinlich nichts entwendet. Aus einem schwarzen Fiesta wurden in der Nacht vom 19. zum 20. Dezember eine Tasche gestohlen. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz des Schlachthofes, Walramstraße, geparkt.

Ein blauer Golf Plus wurde ebenfalls in der Nacht von Donnerstag zum Freitag leer geräumt. Die Unbekannten schlugen die Scheibe des Pkw ein und nahmen u.a. eine aufgefundene Spardose mit. Die Täter ließen es sich auch nicht nehmen, beide Fahrzeugseiten zu zerkratzen.An einem weißen Renault Master versuchten die Täter am Anemonenweg die Türen zu öffnen. Dieser Versuch misslang und sie beschädigten die Türen, ohne ins Fahrzeuginnere zu gelangen.

Aus einem Am Hünenköpfchen geparkten roten Audi 8x nahmen die Täter lediglich ein 1 Eurostück , welches sie nach Scheibe einschlagen gefunden hatten, mit.Auf dem Börnchen musste ein schwarzer Honda herhalten. Dieser wurde von den Unbekannten aufgebrochen und ein Fahrzeugschein, ein Pass und ein geringer Geldbetrag geklaut. Der Geschädigte stellte den Pkw Aufbruch am 21. Dezember fest.

In der Nacht zum Sonntag gegen 0.45 Uhr, schlugen unbekannte Einbrecher die Schaufensterscheibe eines Lederwarengeschäftes an der Hauptstraße ein. Die Täter wurden durch Zeugen beim Einbruch gestört und flüchteten. Der Schaden liegt im fünfstelligen Eurobereich.

Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Menden erbeten.