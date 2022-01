Menden. Am Donnerstagmorgen, 13. Januar, wurde am Gymnasium an der Hönne ein Fahrrad gestohlen. Ein Schüler stellte das graue Bulls Crossbike gegen 7.30 Uhr auf dem Lehrerparkplatz des Gymnasiums an der Walramstraße ab und sicherte es am Hinterrad mit einem Kabelschloss. Als er nach Unterrichtsende gegen 13.30 Uhr zurückkam, war das Fahrrad weg.