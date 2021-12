Zwei Männer haben am Dienstagabend, 28. Dezember, in der Straße Galbreite einen 19-Jährigen mit einem Baseballschläger verprügelt. Gegen 21.40 Uhr hörten Anlieger das Geschrei und schauten nach draußen. Dort lag der 19-Jährige auf dem Boden, während die Täter auf ihn eintraten und schlugen. Sie nahmen ihm Autoschlüssel und Bargeld ab. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief negativ. Der 19-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und stationär im Krankenhaus aufgenommen. Die Polizei ermittelt wegen eines schweren Raubes.

Unbekannte haben am Montag oder in der folgenden Nacht eine Werbetafel an der Oberen Promenade beschädigt. Zur Sicherheit holte die Polizei die Feuerwehr, um die in drei Metern Höhe hängende, gesprungene Glasscheibe zu entfernen.