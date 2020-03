Bei einem Unfall auf der Fröndenberger Straße in Menden kam heute Mittag, 30. März, ein 51-jähriger Mendener ums Leben.



Um 12.17 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst zur Fröndenberger Straße gerufen. Zeugen hatten beobachtet, wie ein Wagen auf gerader Strecke plötzlich nach links von seiner Fahrspur abkam. Der Fahrer touchierte das Fahrzeug einer entgegen kommenden 53-jährigen Fröndenbergerin. Er fuhr eine Böschung herunter auf eine Wiese und prallte gegen den Betonsockel eines Überland-Strommastens. Durch den Aufprall überschlug sich der Wagen.

Der Fahrer des auf dem Dach liegenden Pkw war beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits aus seinem Fahrzeug befreit. Der Rettungsdienst leitete umgehend eine Herz-Lungen-Wiederbelebung ein, konnte den Mann aber nicht mehr retten. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen musste die Fröndenberger Straße zwischen Abtissenkamp und Schwitter Dorfstraße voll gesperrt werden. Zum Unfallhergang kann die Feuerwehr bislang keine Angaben machen. Im Einsatz befanden sich der Rettungsdienst und der Rüstzug der hauptamtlichen Wache sowie die Löschgruppen Bösperde.

Gaffer fotografierten Einsatz

An der Einsatzstelle fielen mehrere Gaffer auf, die die Rettungsmaßnahmen mit ihrem Smartphone fotografierten oder filmten. Besonders uneinsichtig zeigte sich hierbei ein Senior, so die Feuerwehr. Er ging über die Wiese, um näher an das Geschehen heran zu kommen. Auch nachdem die Feuerwehrleute ihn angesprochen hatten, wollte er sein Fehlverhalten nicht einsehen, so dass sich die Polizei seiner annahm.

(Update um 16.40 Uhr)