Gottesdienste per Computer, in der Schützenhalle oder unter freiem Himmel – so sieht in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie das Weihnachtsfest aus. Mit vielen kreativen Angeboten möchten sich die Pastoralverbünde Menden und Balve trotz aller Einschränkungen an den Feiertagen an die Menschen wenden.

Von Vera Demuth

Schon seit Wochen bereiten sich die katholischen Gemeinden auf Weihnachten vor, überlegen, welche Gottesdienste möglich sind. Doch je näher das Fest rückt, desto mehr stellt sich bei den zurzeit nach wie vor hohen Infektionszahlen heraus, dass nicht alles wie erhofft umsetzbar sein wird. "Der Realitätscheck zeigt Grenzen auf", erläutert Pfarrer Johannes Hammer, Dechant im Dekanat Märkisches Sauerland, am Freitag, 11. Dezember, in einer Video-Pressekonferenz. Weihnachten werde aber trotzdem gefeiert.

57 Gottesdienstfeiern sind an Heiligabend und den übrigen Feiertagen im Pastoralverbund Menden vorgesehen. Die Anmeldephase, ohne die in diesem Jahr gar nichts geht, hat bereits begonnen. "Die Eucharistiefeiern sind schon fast alle ausgebucht", weiß Pastor Thomas Nienstedt. Bei den anderen Angeboten, wie etwa den Krippenspielen, gebe es aber noch freie Plätze.

Im Pastoralverbund Menden setzt man wie eigentlich überall darauf, auch aus den Kirchen herauszugehen. So wird es zum Beispiel Gottesdienste in Schützenhalle und Sporthalle geben, während die Hüingser Gemeinde einen Wortgottesdienst am Waldrand plant.

Auch wird das Friedenslicht in diesem Jahr ein besondere Rolle spielen. "Wir haben 5.000 Kerzen organisiert", erläutert Nienstedt. Sie werden aus den Kirchen den Gemeindemitgliedern mitgegeben, die das Licht zuhause an Nachbarn weitergeben können. Darüber hinaus werden im Pastoralverbund Menden die Kirchen offenstehen, damit Besucher unabhängig von Gottesdienstzeiten dort das Gespräch mit Geistlichen suchen, Kerzen anzünden oder eine Tanne schmücken können. "Wir wollen in manchen Kirchen einen leeren Weihnachtsbaum hinstellen. Dann können Familien mit Kindern zum Beispiel einen Strohstern als Geschenk für Jesus hinhängen", so Thomas Nienstedt.

Ergänzt wird das Mendener Angebot unter anderem um ein Online-Krippenspiel sowie Livestream-Übertragungen der Christmessen aus der St. Vincenz-Kirche.

Stationsgottesdienst in Balve geplant

Beim Pastoralverbund Balve wird es ebenfalls eine Mischung aus traditionellen Weihnachtsgottesdiensten in der Kirche sowie an ungewöhnlichen Orten wie einer Schützenhalle geben. Als Besonderheit veranstaltet der Verbund am Heiligen Abend auf dem Kirchplatz einen Stationsgottesdienst. Die Besucher können an sechs aufgebauten Hütten vorbeigehen, in denen verschiedene Bestandteile eines Weihnachtsgottesdienstes von der Begrüßung über Weihnachtsgeschichte und Fürbitten bis zur Krippe mit dem Lied "Stille Nacht" zu erleben sind. "Ursprünglich hatten wir als letzte Station einen Bockwurststand geplant", sagt Pfarrer Andreas Schulte, Leiter des Pastoralverbunds Balve. Da dies aber aber nicht mehr möglich sei, werden die Besucher des Stationsgottesdienstes wahrscheinlich stattdessen ein Paket-to-go erhalten.

Auch in Balve werden die Kirchen an den Feiertagen außerhalb der Gottesdienste offenstehen, für Gebete und um das Friedenslicht mitzunehmen.

Sollte die Corona-Schutzverordnung bis Weihnachten so verschärft werden, dass keine Gottessdienstbesuche möglich sind, "werden wir im schlechtesten Fall wie Ostern reine Videoübertragungen machen", erklärt Andreas Schulte.

Anmeldungen sind erforderlich

Für alle Gottesdienste an Heiligabend und an den darauffolgenden Tagen sind in beiden Pastoralverbünden Anmeldungen erforderlich. "Es gibt einen Run auf Heiligabend", so Dekanatsreferent Rainer Beckmann. Deshalb spricht Dechant Johannes Hammer die Einladung aus, sich für einen anderen Tag zu entscheiden, falls es am 24. Dezember nicht mehr klappen sollte.

Außerdem fordert Hammer die Menschen zum Selbstmachen statt zum Konsum auf. "Ich denke, die Menschen werden es sich gut überlegen, inwieweit sie einen Gottesdienst aufsuchen möchten und ein Risiko eingehen oder lieber zuhause feiern."

Informationen zur Anmeldung

- Anmeldungen zu den Weihnachtsgottesdiensten sind über die Websites der Pastoralverbünde möglich. Dort finden sich auch alle Informationen zu den Uhrzeiten und Orten der Gottesdienste.

- Menden: www.pv-menden.de

- Balve: www.pv-balve-hoennetal.de

- Telefonische Anmeldungen werden für Menden im Katholischen Stadtbüro unter 02373/2060 und für Balve in den Pfarrbüros entgegengenommen.

- Wer sich wieder abmelden möchte, sollte eine E-Mail an das entsprechende Pfarrbüro senden.