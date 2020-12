Trotz Corona konnte der Lürbker Krippenbauer Ulrich Ostermann (68) es den Krippenfreunden in Menden ermöglichen, sich an der neu gestalteten Krippenlandschaft rund um das diesjährige Weihnachtsfest zu erfreuen. So hat er den kompletten Sommer über Hand angelegt, um der Krippe einen Himmel zu geben.

Dazu musste Ostermann die Landschaft bis auf die Grundplatte abbauen und in Wohnhaus, Keller und Garage einlagern. Hinzu kamen Corona-bedingte Lieferprobleme der Profilbretter für die Deckenverkleidung. In diesem Zusammenhang konnte Ostermann eine schon lange bestehende Idee umsetzen. Er fügte den Bieber Bachlauf quer durch die Landschaft auf mehr als fünf Meter Länge ein, mit Brücken, einem Schemm (schmaler Steg) und dem Badetümpel aus vergangenen Zeiten sowie dem Rümmeläuper mit Badenden am Bieberstrand.

Theodor Ostermann, der Bruder des Krippenbauers, bereicherte in den vergangenen Tagen die Krippenlandschaft durch einen von ihm als Werkzeugmachermeister erstellten eisernen Modellbau-Pferdepflug, der einen festen Platz vor dem Scheltenhof im Biebertal gefunden hat.

Weitere neue Darstellungen haben einen Platz in der Landschaft gefunden und sind vom Fenster aus zu sehen: zum Beispiel der Apfelpflücker auf der Leiter auf der Obstwiese, eine Kuh mit Melkerin am Dorfweg, zwei Angler am Bieberbach, die Gänseherde vor dem Hof Ostermann und ein großes von den Hirten angezündetes Lagerfeuer auf der Weide.

Genehmigung vom Ordnungsamt

Pünktlich zum 1. Dezember war die Krippe, wie bereits seit 23 Jahren, fertig aufgebaut. "Doch die aktuelle Corona-Lage machte mir große Sorgen. Eine Öffnung kam für mich ohne Unterstützung durch das Ordnungsamt nicht in Frage", berichtet Ulrich Ostermann. So erstellte er ein der Corona-Schutzverordnung entsprechendes Hygienekonzept und reichte es dem Ordnungsamt mit Antrag auf Öffnung der Lürbker Heimatkrippe ein. Die Genehmigung gilt ausschließlich für einen Besuch im Freien und unter Einhaltung des Hygienekonzeptes. Nur zwei Besucher, die eine Maske tragen müssen, dürfen die Krippe gleichzeitig betrachten.

Die Lürbker Heimkrippe, Eilinger Kamp 26, ist bis zum 31. Januar donnerstags, sonntags und an allen Feiertagen jeweils von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

Darüber hinaus hat Ulrich Ostermann eine Sonderseite auf der Website der Krippe eingerichtet. Mehr als 180 aktuelle Krippenbilder und zahlreiche Geschichten aus der Familie, der Ortschaft Lürbke und Menden sind unter www.luerbker-heimatkrippe.de (Rubrik „Bilder u. Infos 2020“) zu finden.