MÄRKISCHER KREIS. In den vergangenen 24 Stunden gingen beim Gesundheitsamt 78 labor-technisch bestätigte Coronanacheise ein. Leider wurde auch ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung aktenkundig.

Aktuell sind im Märkischen Kreis 516 Frauen und Männer mit dem Coronavirus infiziert und befinden sich in häuslicher Quarantäne. Ebenfalls ihr Haus beziehungsweise ihre Wohnung nicht verlassen dürfen 383 Kontaktpersonen. Innerhalb eines Tages wurden dem Gesundheitsamt 78 Neuinfektionen gemeldet. Sie verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Halver (1), Hemer (8), Iserlohn (21), Kierspe (7), Lüdenscheid (15), Meinerzhagen (5), Menden (9), Nachrodt-Wiblingwerde (1), Neuenrade (1), Plettenberg (7), Schalksmühle (2) und Werdohl (1).

Laut Robert-Koch-Institut haben sich in den vergangenen sieben Tagen 87,3 (Vortag: 73,3) Frauen und Männer mit dem Coronavirus angesteckt. Die Wochen-Inzidenz des Landes liegt derzeit bei 71,6 (Vortag: 64,6) und der Bundesdurchschnitt bei 44,2 (Vortag: 40,8).

Bedauerlicherweise ist in Plettenberg ein Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen. Eine 94-jährige Seniorin mit Vorerkrankungen verstarb in stationärer Behandlung. Es ist der erste Todesfall in Zusammenhang mit einer Covid-19 Erkrankung seit dem 13. Juli. In Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstarben bislang 416 Menschen.

Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 hat der Märkische Kreis insgesamt 21.649 nachgewiesene Corona-Infektionen erfasst. 20.779 Bürgerinnen und Bürger gelten als genesen. Im Krankenhaus werden derzeit elf Covid-19-Patienten behandelt, davon vier intensivmedizinisch und drei beatmet. Aus dem sensiblen Bereich der stationären Einrichtungen, ambulanten Pflegedienste oder der Eingliederungshilfe sind 14 Bewohner infiziert, 14 Beschäftigte befinden sich in angeordneter Quarantäne. Aus den Schulen sind derzeit 28 Coronainfektionen bekannt.