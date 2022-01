Menden. Die Impfbusse des Märkischen Kreises machen diese Woche auch in Menden halt. Besonders nachgefragt werden derzeit die Auffrischungsimpfungen. Erst- und Zweitimpfungen für Personen ab 12 Jahren sind jederzeit möglich.

Im Märkischen Kreis sind aktuell mehr als 298.000 Einwohner vollständig geimpft. Das entspricht einer Impfquote von 72,9 Prozent. 172.293 Auffrischungsimpfungen sind bereits erfolgt. Mit mobilen Impfungen des Märkischen Kreises, auch in den von der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) gestellten Bussen, sind bislang insgesamt 17.489 Impfungen erfolgt.

Hier die Impfmöglichkeit in Menden: Donnerstag, 20. Januar, 13 -16 Uhr in Menden am Lendringser Platz 1, Gewoge.