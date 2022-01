Fröndenberg. In der Schützenhalle in Warmen, Landstraße 19 a, gibt es im Januar weitere Corona-Schutzimpfungstermine. Am Freitag, 21., Samstag, 22., Freitag, 28., und Samstag, 29. Januar, wird dort geimpft.

Die Impfstelle öffnet Freitagsnachmittags von 13 bis 19 Uhr sowie Samstags von 9 bis 15 Uhr. Geimpft wird ausschließlich nach Terminvergabe durch den Kreis Unna unter https://www.kreis-unna.de/x/b4p-1892a.

Das ist zu beachten:

Möglich sind Erst-, Zweit und Booster-Impfungen. Verimpft wird ein mRNA-Impfstoff. Vor Ort besteht eine FFP2-Maskenpflicht. Mitzubringen sind der Impf- und Personalausweis, die Krankenversichertenkarte und der heruntergeladene und vorab ausgefüllten Einwilligungs- und der Anamnesebogen.

Zudem steht für das gesamte Kreisgebiet eine sehr begrenzte Menge an Impfstoff der Firma BioNTech zur Verfügung. Diese wird anteilig gleichmäßig auf alle Impfstellen verteilt. BioNTech bleibt den Unter-30-Jährigen und Schwangeren vorbehalten, solange der Vorrat reicht.

BioNTech nur begrenzt vorrätig

Wenn die zugewiesene Menge des Impfstoffes aufgebraucht ist, sind die weiteren Impflinge unter 30 darüber zu informieren und vor die Wahl zu stellen, sich einen neuen Termin zu buchen und auf ausreichende Verfügbarkeit zu hoffen, sich einen Termin bei einem niedergelassenen Arzt zu buchen oder sich mit dem Impfstoff der Firma Moderna impfen zu lassen.