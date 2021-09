Märkischer Kreis. Beim Kreisgesundheitsamt sind am Wochenende insgesamt 179 Corona-Neuinfektionen eingegangen – weniger, als am Wochenende zuvor (209). Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 113,8. (Stand, 13.9., 10 Uhr). Sie lag vor einer Woche noch bei 158,8.

Am Wochenende sind beim Kreisgesundheitsamt 179 labortechnisch bestätigte Corona-Nachweise eingegangen – weniger, als am Wochenende zuvor (209). Aufgrund technischer Probleme konnten die am Freitag gemeldeten Neuinfektionen nicht den Städten und Gemeinden zugeordnet werden. Am Samstag gingen 64 Corona-Nachweise ein, am Sonntag 20. Die 84 Neuinfektionen von Samstag und Sonntag verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Balve (4), Halver (3), Hemer (1), Herscheid (2), Iserlohn (19), Kierspe (3), Lüdenscheid (16), Meinerzhagen (3), Menden (12), Nachrodt-Wiblingwerde (1), Neuenrade (6), Plettenberg (5) und Werdohl (9).

Aktuell sind 994 (Vorwoche: 1.126) Frauen und Männer mit dem Coronavirus infiziert. 1.016 (Vorwoche: 2.091) Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Von den Indexfällen sind 33 Reiserückkehrer. Insgesamt sind bislang 23.746 Corona-Infektionen nachgewiesen worden, 22.332 Menschen gelten als genesen. 420 Patienten sind in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Derzeit werden 28 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern behandelt, davon neun intensivmedizinisch (zwei Patienten werden wird beatmet). Aus dem sensiblen Bereich der stationären Einrichtungen, ambulanten Pflegedienste oder der Eingliederungshilfe sind elf Bewohner infiziert, 17 Beschäftigte befinden sich in angeordneter Quarantäne. Aus den Schulen sind derzeit 169 Corona-Infektionen bekannt, aus den Kitas sechs.