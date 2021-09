Menden. Im Rahmen der digitalen Veranstaltungsreihe Liberaler Start ins Wochenende haben die Liberalen am Freitag, 10. September, von 16 bis 17 Uhr die ehemalige Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger zu Gast.

Es wird über das Thema „Freiheit – unverzichtbarer Wert der Demokratie“ gesprochen.

Ohne Freiheit keine Demokratie

FDP-Landtagsabgeordnete und Bezirksvorsitzende Angela Freimuth und Kreisvorsitzender Arne Hermann Stopsack unterstreichen in der Einladung an die Bürger: „Nicht nur in den Monaten der Pandemie sondern auch durch den Wandel unter anderem durch Digitalisierung und Globalisierung hat die Diskussion um den Wert der Freiheit in unserer Gesellschaft wieder eine neue Lebendigkeit erfahren. Die Bedeutung der bürgerlichen aber auch politischen Freiheitsrechte wurde für viele Menschen bewusst. Und auch mit Blick in die Welt wird deutlich: Ohne Freiheit kann Demokratie nicht bestehen. Wie aber steht es um die Freiheit in unserer Gesellschaft?“

Besonderer Gast

Die gebürtige Westfälin, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, langjährige Bundestagsabgeordnete und Bundesjustizministerin außer Dienst, ist weit über liberale Kreise hinaus als engagierte Kämpferin für die Bürgerrechte und die Freiheit bekannt. Sie engagiert sich heute als stellvertretende Vorsitzende der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, aber auch als ehrenamtliche Antisemitismus-Beauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen, für die Freiheit und unsere Demokratie.

Die Veranstaltungsreihe ist öffentlich und eröffnet Raum für Diskussion zu aktuellen politischen Themen.

Es ist möglich Fragen, Anregungen und Diskussion per Computer, Tablet oder Smartphone unter gotomeet.me/angelafreimuth/liberaler-start-ins-wochenende oder unter Tel. 08920194301 mit dem Zugangscode: 645-595-845 beizutragen.