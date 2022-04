Der Mendener Baubetriebshof hat das erste eigene Elektro-Auto angeschafft: Statt mit einem laut brummenden Verbrennungsmotor, kündigen sich die MitarbeiterInnen des Mendener Baubetriebs jetzt nur noch durch ein leises Surren an.

Auch von hinten schick der kleine E-Laster. Foto: Stadt Menden/Ehrlich

hochgeladen von Anja Jungvogel



Lange war man auf der Suche, bis endlich ein kleines Elektrofahrzeug gefunden war. Dieses wird zunächst auf den beiden Friedhöfen am Limberg und in Lendringsen zum Einsatz kommen. Damit wird es auf den städtischen Friedhöfen künftig noch stiller sein.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen sogenannten "Schmalspurkipper", der rund eine Tonne Gewicht zuladen kann. Außerdem kann das Fahrzeug Anhänger ziehen und hat eine Reichweise von rund 150 Kilometern. Für Fahrten auf und zwischen den Friedhöfen mehr als ausreichend.

Der Baubetrieb hat in der Vergangenheit mehrere E-Nutzfahrzeuge getestet, bislang aber nie das passende finden können. Der Kaufpreis liegt bei stolzen 47.000 Euro, wovon circa 18.000 Euro gefördert werden.

Der kleine E-Laster wird nicht der einzige seiner Art bleiben: Aktuell sucht der Bauhof nach einem größeren Nutzfahrzeug mit E-Antrieb.